Эр-Рияд, , 07:17 — REGNUM Ставка налога на добавленную стоимость в Саудовской Аравии будет повышена с 5% до 15% для поддержания финансовой и экономической стабильности, передаёт 11 июня Reuters со ссылкой на сообщение государственного информационного агентства.

Повышенный налог будет взиматься с 1 июля.

Кроме того, с 1 июня Саудовская Аравия приостанавливает выплату прожиточного минимума.

«Эти меры болезненны, но необходимы для поддержания финансовой и экономической стабильности в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — объяснил министр финансов страны Мухаммед аль-Джадаан.

Добавим, в результате падения цен на нефть и остановки предприятий в связи с распространением коронавируса бюджет Саудовской Аравии в первом квартале 2020 года не досчитался $9 млрд доходов. Резервы Центрального банка страны сокращались в марте самыми быстрыми темпами за последние 20 лет и достигли самого низкого уровня с 2011 года.

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