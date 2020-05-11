Омск, , 07:07 — REGNUM С 12 мая в Омской области смогут начать работу розничные торговые точки по продаже одежды и обуви, а также автосалоны. Открыться им разрешат при условии соответствия санитарным требованиям. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Соответствующее решение приняли 10 мая на заседании оперативного штаба.

Омский губернатор Александр Бурков напомнил о режиме ношения масок в общественных местах:

«И все магазины, аптеки должны соблюдать нормы Роспотребнадзора по дезинфекции, наличию масок и перчаток у работников».

Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в торговых точках и на всех предприятиях, которым разрешено работать, будет усилен.

Кроме того, принято решение разрешить остановки пригородного железнодорожного транспорта на всех промежуточных станциях, чтобы омичи могли попасть на свои садовые участки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области режим самоизоляции, введённый в связи с угрозой распространения коронавируса, сохраняется до 24 мая. Для людей старше 65 лет в регионе сохраняется «жёсткий режим самоизоляции».

По состоянию на 10 мая в Омской области коронавирус был выявлен у 279 человек.

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