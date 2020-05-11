Иркутск, , 07:03 — REGNUM Жёсткие карантинные мероприятия, введённые в Иркутской области, как и в других российских регионах, из-за мировой эпидемии коронавируса, нанесли ощутимый удар по малому и среднему бизнесу. По признанию председателя правительства Приангарья Константина Зайцева, региональный минфин подсчитал, что еженедельно бюджет недополучает 500 миллионов рублей. Такие данные были обнародованы автором программы «Столичный разговор» местной телекомпании «Аист» Павлом Степановым, которой пообщался с предпринимателями.

К примеру, президент ассоциации «Байкальская виза» Дмитрий Матвеев сказал, что не знает с помощью чего можно сохранить рабочие места для сотрудников. «Те меры поддержки, которые озвучиваются (президентом) — это копейки, на самом деле», — заявил он. По словам Матвеева, власти должны использовать деньги из резервного фонда государства для поддержки бизнеса.

Руководитель компании S-classic Елена Березина планирует воспользоваться отсрочкой от уплаты налогов, при этом она сказала, что эта мера компанию «всё равно не спасет», потому что налоги придется платить позже.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро, 11 мая, в Иркутской области выявлено уже 334 носителя коронавируса, причём 20 из них подтвердились за последние сутки. Из общего числа только 85 человек выздоровели, 6 — погибли.