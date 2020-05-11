Барнаул, , 06:49 — REGNUM В Алтайском крае ещё двое ветеранов Великой Отечественной войны получили жилье. Как сообщает сегодня, 11 мая, официальный сайт региона, всего в соответствии с 714-м указом российского президента Владимира Путина меры социальной поддержки предоставлены 8261 ветерану войны. Из федерального бюджета выделено 8,07 миллиарда рублей. Площадь предоставленных помещений превышает 371 тысячу квадратных метров.

Напомним, в конце апреля 2020 года власти региона известили о том, что восемь ветеранов Великой Отечественной войны получили уведомления о выделении субсидии на приобретение жилья. На эти цели, согласно распоряжению правительства РФ от 3 апреля 2020 №878-р, в Алтайский край поступило порядка 11,202 миллиона рублей.

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