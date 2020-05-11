Ханты-Мансийск, , 06:31 — REGNUM В Югру из Китая поступили первые 10 тонн средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции для медицинских работников. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Договор на производство и поставку средств индивидуальной защиты власти Югры заключили с китайской компанией CMICS Medical Instrument Co., Ltd. На данный момент вся партия общим весом более 100 тонн произведена подрядчиком из КНР.

Груз будет доставлен 10 бортами авиакомпании «ЮТэйр». Это фильтрующие респираторы, медицинские защитные костюмы, одноразовые водонепроницаемые бахилы, хирургические халаты и другое.

Закупленный в Китае объём средств защиты должен обеспечить потребности медицинских учреждений Югры на два месяца.