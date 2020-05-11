Пекин, , 04:23 — REGNUM Кантонская ярмарка в Китае освободит предприятия от выставочных сборов на 127-й сессии, сообщает 10 мая агентство Синьхуа.

Выставочные сборы будут убраны для того, чтобы минимизировать влияние эпидемии нового коронавируса и помочь внешнеторговым предприятиям расширить свои рынки и преодолеть трудности, сообщили в Министерстве коммерции КНР.

Платформы трансграничной электронной коммерции, принимающие участие в ярмарке, также будут освобождены от уплаты платежей. В Министерстве коммерции также снизили выставочные платежи на многие грядущие сессии Кантонской ярмарки, сэкономив более 2 млрд юаней (около $283 млн) для предприятий.

Отметим, что 127-я сессия Кантонской ярмарки пройдет онлайн с 15 по 24 июня. Эта ярмарка является самой крупной торговой выставкой Китая, которую также называют «витриной китайской промышленности».