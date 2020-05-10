Вашингтон, , 22:37 — REGNUM Рекордное снижение выбросов диоксида углерода в атмосферу в этом году прогнозирует Goldman Sachs.

Согласно прогнозу, сокращение выбросов СО 2 , связанных с энергетикой, составит не менее 5,4%. Такое снижение ожидается на фоне спровоцированного пандемией кризиса.

Если сравнивать это падение с сокращениями предыдущих кризисов, то оно оказывается, по прогнозу, в четыре — пять раз большим.

Напомним, сокращение вредных выбросов в атмосферу связано с повальным прекращением авиасообщения, с сокращением объёмов производства, снижением загрязнений в городах из-за ограничений на передвижение транспорта.

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