Бергамо, Италия, , 19:45 — REGNUM Врачи, работающие в больницах, где лечат больных коронавирусом, получат из бюджета единовременную выплату в размере 1000 евро, такой пункт содержится в черновике декрета правительства о новых мерах поддержки экономики и граждан, передают национальные СМИ в воскресенье, 10 мая.

Предполагается, что новый декрет будет утвержден в течение мая и вступит в силу в июне 2020 года.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 10 мая, умерли 30 560 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 165 (самый низкий показатель за много недель). Днем ранее показатель увеличился на 194. Выздоровели 105 186 человек, за день этот показатель увеличился на 2155 (днем ранее — на 4008). Число подтвержденных носителей увеличилось на 802 (днем ранее — на 1083), что также является самым низким за много недель показателем. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 219 070. В настоящее время заражены 83 324 человека — на 1518 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается около двух недель.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 2−3% ВВП, полагают эксперты.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане начали получать из бюджета единовременную выплату в 600 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения смягчены, к работе вернулись, по разным оценкам, от 3 до 4 миллионов человек. Заведения общественного питания могут продавать еду на вынос, разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом с соблюдением норм санитарной безопасности. Большая часть ранее введенных ограничений остаётся в силе. Предприятия розничной торговли возобновят работу 18 мая, бары и рестораны — 1 июня, школы — 1 сентября.