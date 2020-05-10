Ашхабад, , 17:47 — REGNUM В январе — апреле 2020 года темп роста туркменской экономики составил 6,3%. Об этом стало известно в ходе заседания правительства Туркмении под председательством президента Гурбангулы Бердымухамедова, передает пресс-служба главы государства.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года роста производства промышленной продукции сложился на уровне 5,5%. Розничный товарооборот вырос на 19,8%, объем внешней торговли увеличился лишь на 1,5%.

Доходы бюджета Туркмении за четыре месяца превысили показатель аналогичного периода минувшего года на 4%, а расходы, напротив, снизились на 4,5%.

Объем освоенных капитальных вложений за счет всех источников финансирования в январе — апреле текущего года составил 7,3 млрд манатов (около 154,3 млрд рублей).