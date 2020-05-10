Нижний Новгород, , 17:32 — REGNUM Специалисты Нижегородского водоканала, управляющих компаний и дорожных служб третий день работают в усиленном режиме, — сообщает пресс-служба городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

После проливных дождей Нижний Новгород был подтоплен, сошел грунт на Окском съезде, пострадали склон в парке «Швейцария» и участок у гостиницы «Азимут» на набережной. А в воскресенье на Зеленском съезде на склоне у Нижегородского Кремля сошел оползень.

8 и 9 мая последствия ливня ликвидировали более 200 единиц техники — помпы, комбинированные дорожные машины, самосвалы. В 34 местах проведена откачка воды, продолжается прочистка ливневок, опасные участки огорожены.»Нашим первоочередным шагом станет мобилизация всех аварийных служб Нижнего Новгорода. Необходимо прочистить ливневки, чтобы не допустить повторения ситуации. В дальнейшем будем совместно с правительством области обсуждать системные решения проблем с ливневой канализацией в городе», — сказал исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.-