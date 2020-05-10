Бишкек, , 17:30 — REGNUM Председатель национального банка Толкунбек Абдыгулов поздравил соотечественников с Днем национальной валюты и сообщил о том, что нацбанк намерен выделить 5,25 млрд сомов (более 4,9 млрд рублей) на поддержку экономики Киргизии.

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Из этих денег 1,5 млрд сомов (1,4 млрд рублей) планируют направить на финансирование сельского хозяйства. Еще 750 млн сомов (700 млн рублей) пойдет на поддержку малого и среднего бизнеса. По 1 млрд сомов (930 млн рублей) будет выделено микрокредитным компаниям, а также на увеличение уставного фонда гарантийного фонда и на оборотный капитал.

Кроме того, как отметил глава финансового регулятора, прибыль национального банка за 2019 год в сумме 2,5 млрд сомов (2,3 млрд рублей) будет направлена на поддержку бюджета Киргизии.

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