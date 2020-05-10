Бишкек, , 16:48 — REGNUM Председатель национального банка Толкунбек Абдыгулов доложил президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову о мерах, предпринятых для сглаживания негативных экономических последствий от пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам главы финансового регулятора, работающие на территории республики коммерческие банки предоставили заемщикам послабления, реструктуризировав более 90 тысяч кредитов на общую сумму 58,1 млрд сомов (54,4 млрд рублей).

Абдыгулов также отметил, что руководство нацбанка рекомендовало финансово-кредитным организациям предоставить заемщикам отсрочку по кредитным платежам на срок не менее трех месяцев, запретило налагать штрафы и пени за просрочку платежей по кредитам, начислять и взимать комиссионные платежи при пересмотре условий кредитных договоров.

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