Минск, 10 мая 2020, 16:11 — REGNUM В Белорусской столице за последние пять лет зафиксировано самое низкое число сделок по недвижимости. Об этом сообщает 10 мая БелТА со ссылкой на Национальное кадастровое агентство (НКА) Госкомимущества.
В апреле 2020 года было продано 31,7 тыс. кв. м общей суммой 96,4 млн белорусских рублей (2 млрд 917 млн 131 тыс 673 российских рубля). Как по суммарной площади, так и в денежном эквиваленте, это в 2,2 раз меньше, чем за март месяц.
Вместе с тем в апреле выросла доля первичного рынка, составив 11,5% от числа сделок с недвижимостью. Цены на первичном рынке после стабильного роста в первом квартале текущего года пошли на спад. В долларовом эквиваленте средняя стоимость однокомнатных квартир снизилась на 12,2%, двухкомнатных — на 6,4%, трехкомнатных — на 15,8%.
В белорусских рублях средняя стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры упала на 7,6% в сравнении с мартом 2020 года и составила 3440 белорусских рубля за квадратный метр, на трехкомнатные квартиры — снизилась на 9,9% и составила 2940 за квадратный метр, на двухкомнатные — на 0,3% и составила 3310 белорусских рублей за квадратный метр.
Снижение цен в долларовом эквиваленте коснулось и вторичного рынка недвижимости. В долларовом эквиваленте стоимость снизилась на 3−4%.
Однако в Белорусских рублях стоимость жилья на вторичном рынке наоборот возросла. Средняя стоимость квадратного метра однокомнатных квартир возросла на 1,7%, составив 3630 белорусских рублей за квадратный метр, стоимость квадратного метра двухкомнатной квартиры увеличилась на 1% и составила 3150 белорусских рублей за квадратный метр, на трехкомнатные — на 5,6%, составив 3030 белорусских рублей за квадратный метр.