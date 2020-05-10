Минск, , 16:11 — REGNUM В Белорусской столице за последние пять лет зафиксировано самое низкое число сделок по недвижимости. Об этом сообщает 10 мая БелТА со ссылкой на Национальное кадастровое агентство (НКА) Госкомимущества.

«По данным реестра цен на земельные участки государственного земельного кадастра, в апреле 2020 года в Минске было зарегистрировано 590 сделок купли-продажи (без учета долей и комнат). Это самый низкий показатель с 2016 года», — приводит БелТА данные агентства.

В апреле 2020 года было продано 31,7 тыс. кв. м общей суммой 96,4 млн белорусских рублей (2 млрд 917 млн 131 тыс 673 российских рубля). Как по суммарной площади, так и в денежном эквиваленте, это в 2,2 раз меньше, чем за март месяц.

Вместе с тем в апреле выросла доля первичного рынка, составив 11,5% от числа сделок с недвижимостью. Цены на первичном рынке после стабильного роста в первом квартале текущего года пошли на спад. В долларовом эквиваленте средняя стоимость однокомнатных квартир снизилась на 12,2%, двухкомнатных — на 6,4%, трехкомнатных — на 15,8%.

В белорусских рублях средняя стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры упала на 7,6% в сравнении с мартом 2020 года и составила 3440 белорусских рубля за квадратный метр, на трехкомнатные квартиры — снизилась на 9,9% и составила 2940 за квадратный метр, на двухкомнатные — на 0,3% и составила 3310 белорусских рублей за квадратный метр.

Снижение цен в долларовом эквиваленте коснулось и вторичного рынка недвижимости. В долларовом эквиваленте стоимость снизилась на 3−4%.

Однако в Белорусских рублях стоимость жилья на вторичном рынке наоборот возросла. Средняя стоимость квадратного метра однокомнатных квартир возросла на 1,7%, составив 3630 белорусских рублей за квадратный метр, стоимость квадратного метра двухкомнатной квартиры увеличилась на 1% и составила 3150 белорусских рублей за квадратный метр, на трехкомнатные — на 5,6%, составив 3030 белорусских рублей за квадратный метр.