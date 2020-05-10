Минск, , 15:34 — REGNUM Авиакомпания «Белавиа» до 24 октября 2020 года отменяет полеты из белорусской столицы в Женеву (с 18 мая) и Ниццу (с 10 мая), сообщили 10 мая в пресс-службе авиакомпании.

Пассажирам порекомендовали для возврата денежных средств за билеты обращаться по месту их приобретения, а тем, кто купил билеты на сайте компании — следовать инструкциям, опубликованным на сайте компании «Белавиа».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «Белавиа» до 24 октября прекратила полеты в Воронеж, Казань и Нижний Новгород.