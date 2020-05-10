Москва, , 15:16 — REGNUM Государственный долг России в 1990-х годах «зашкалил», не позволяя стране развиваться. От этого бремени удалось избавиться, рассказал президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которого опубликован 10 мая на сайте «Вести.ру».

Путин, рассказывая о своём первом президентском сроке, подчеркнул невозможность развития в условиях, когда над государством навис огромный долг, а средств не хватало даже на уплату процентов по нему. Первым делом нужно было улучшить макроэкономическую ситуацию.

«У государства не было ресурсов, в долгах были все, как в шелках», — сказал российский лидер.

Позднее удалось не только избавиться от тяжести госдолга, но и накопить довольно большой объём государственных резервов, добавил он. На сайте «Вестей» указано, что это интервью было записано в ноябре 2019 года.

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