Сеул, , 15:07 — REGNUM К 2034 году в Южной Корее закроют половину угольных электростанций старше 30 лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источникам, 30 из 60 угольных электростанций будут закрыты, 24 электростанции из оставшихся — преобразованы в электростанции на СПГ.

Отмечается, что к 2034 году число атомных электростанций также сократится до 17. В связи с этим доля атомной энергетики в общем энергобалансе Южной Кореи сократится с 19,2% до 9,9%, однако доля возобновляемых источников энергии, напротив, возрастет, с 15,1% до 40%.

По прогнозам специалистов, к 2034 году объём потребления электроэнергии составит 104,2 ГВт.