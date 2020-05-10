Флорида, США, , 13:47 — REGNUM Самая крупная в мире каршеринговая компания Hertz задолжала кредиторам 17 млрд долларов и оказалась на грани банкротства. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным журналистов агентства, юристы прокатной компании ведут переговоры с инвесторами и банкирами, стараясь прийти к мирному соглашению, которое предусматривает реструктуризацию долгов. Однако, по мнению специалистов, каршеринговая компания не имеет шансов продолжать свою деятельность и в ближайшем будущем обанкротится.

Стоит отметить, что в течении первого квартала текущего года акции Hertz стали дешевле на 73% (2,31 долларов за шт). Причём причиной такого бедственного положения компании на является пандемия нового коронавируса, ведь даже в прошлом году фирма понесла огромный убыток — 100 млн долларов.

Напомним, офисы компании Hertz, основанной в 1918 году, работают в 145 странах, в том числе и в России. Всего по всему миру зарегистрировано свыше 12 000 офисов Hertz.

Ранее стало известно, что власти Москвы могут запретить каршеринговым компаниям использовать городские стоянки для своих автомобилей. Сейчас этот вопрос находится на обсуждении в мэрии города.

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