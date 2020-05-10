Сеул, , 10:52 — REGNUM Аналитики Bloomberg Economics прогнозируют сокращение темпов экономического роста Южной Кореи в 2020 году на 0,1%, сообщает KBS.

Известно, что на пересмотр прогноза во многом повлияла ситуация с коронавирусом и непростые экономические условия.

Тем не менее эксперты считают, что страны с сильными системами здравоохранения и достаточными финансовыми ресурсами, такие как Южная Корея и Германия, смогут быстро «вернуться в строй» и выйти на положительные темпы роста.

Отмечается, что до эпидемии коронавируса аналитики прогнозировали рост темпов экономики Южной Кореи на 2,3%.

Ранее представители Международного валютного фонда (МВФ) прогнозировали сокращение темпов экономического роста Южной Кореи на 1,2%, исследовательского центра Korea Economic Research Institute — на 2,3%, аналитики Standard & Poor's — на 0,6%.