Сеул, , 09:38 — REGNUM Государственный долг Южной Кореи на душу населения почти достиг 15 млн вон (~$12 300). Об этом сообщает KBS со ссылкой на Бюджетное управление Национального собрания (NABO).

По их словам, по состоянию на 9 мая, долг на душу населения составил 14 836 349 вон (~$12 163). Государственный долг Южной Кореи достиг отметки 769,1 трлн вон (~$630 млрд).

Известно, что в 2000 году госдолг страны составил 111 трлн вон (~$91 млрд), в 2004 году — 204 трлн вон (~$167 млрд), в 2008 году — 309 трлн вон (~$253 млрд), в 2011 году — 421 трлн вон (~$345 млрд), в 2014 году — 533 трлн вон (~$437 млрд), в 2016 году — 627 трлн вон (~$514 млрд), в 2019 году — 729 трлн вон (~$598 млрд). Предполагается, что в текущем году госдолг превысит отметку 800 трлн вон (~$656 млрд).

По прогнозам специалистов, в 2021 году госдолг Южной Кореи может увеличиться до 887,6 трлн вон (~$727,6 млрд), в 2022 году — до 970,6 трлн вон (~$795,7 млрд), в 2023 году — 1,06 квдрлн вон (~$869 млрд).