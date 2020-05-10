Москва, , 08:51 — REGNUM На российском авторынке подорожали все конфигурации Hyundai Creta и Solaris, кроме начальных версий. Об этом сообщает Wroom.ru.

Теперь седаны Solaris стоят в России на 6 000 дороже первоначальной стоимости. Исключением стала только базовая версия авто. Цена на нее составляет 765 000 рублей. Стоит отметить, что недавно на российском авторынке появилась рестайлинговая версия Hyundai Solaris.

Подорожали также кроссоверы Hyundai Creta. Цены на них выросли на 12 000 рублей. Хотя стоимость базовой конфигурации осталась неизменной — 975 000 рублей. Не поменялись также цены на остальные модели южнокорейской марки.

Напомним, в марте 2020 года кроссовер Hyundai Creta возглавил рейтинг самых популярных кроссоверов и внедорожников в России.

Читайте также: Названы кроссоверы, которые не уступают внедорожникам на бездорожье