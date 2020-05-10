Сеул, , 08:59 — REGNUM Американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии Tesla завоевывает южнокорейский рынок. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики и Корейской ассоциации предприятий автомобилестроительной промышленности (KAMA).

Согласно опубликованным данным, с января по март компания продала в Южной Корее 4070 электромобилей. В январе объём продаж составил 138 единиц, в феврале — 1433 единицы, в марте — 2499 единицы.

Напомним, что Tesla вышла на рынок Южной Кореи в 2017 году.

В первом квартале 2020 года Tesla заняла третье место на рынке импортных автомобилей Южной Кореи после Mercedes-Benz и BMW. В первом квартале года продажи Mercedes-Benz составили 15 400 автомобилей, BMW — 11 331 автомобилей, Chevrolet (GM Korea) — 3810 автомобилей, Volvo — 3 190 автомобилей, Audi — 3190 автомобилей.