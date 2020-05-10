Пало-Альто, США, , 07:42 — REGNUM Основатель компании Tesla перешёл на русский язык, чтобы ответить на критику бывшего американского министра труда Роберта Райха в социальной сети Twitter.

Райх написал, что Маск якобы угрожает лишить людей работы из-за того, что власти не позволяют ему рисковать здоровьем работников, и назвал это худшим проявлением капитализма.

«Идиот», — написал в ответ предприниматель.

https://twitter.com/elonmusk/status/1259309022777233408

Ранее Илон Маск объявил, что компания Tesla немедленно перенесёт штаб-квартиру в другой американский штат из-за сохраняющегося запрета на работу завода компании во Фримонте (Калифорния, США).

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