Шанхай, Китай, , 07:27 — REGNUM Продажи китайского автопроизводителя Chery Holdings Co., Ltd. начали приходить в норму в апреле после мартовского падения, сообщает 8 мая агентство Синьхуа.

За прошедший месяц было продано 40 079 автомобилей марки Chery, что на 15,4% выше, чем месяцем ранее. Продажи электромобилей взлетели на 112,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили в компании.

Кроме того, компания наращивает экспорт автомобилей в Россию и Бразилию. Всего за рубеж было поставлено 31 845 автомобилей за первые четыре месяца года, что на 67,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.