Пекин, , 07:15 — REGNUM Китай анонсировал снижение арендной платы для предприятий малого и среднего бизнеса в стране в связи с ослабшей покупательской способности на фоне эпидемии COVID-19 в стране, сообщает 9 мая агентство Синьхуа.

Данные меры призваны снизить бремя с малого и среднего бизнеса, а также с самозанятых. Особенно в секторах общепита, туризма, образования, домохозяйства, театров и цирюлен, говорится в совместном плане, выпущенном Национальной комиссией развития и реформы вместе с прочими департаментами.

Кроме того, вводится трехмесячное освобождение от арендных платежей для компаний, которые арендуют помещения у государства. Все финансовые институты страны должны увеличить залоговые кредиты по льготным ставкам.