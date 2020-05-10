Фримонт, США, , 07:12 — REGNUM Решение возобновить работы на заводе в американском городе Фримонт в штате Калифорния объявила производящая электромобили компания Tesla, 9 мая сообщается на сайте организации.

Возобновление работ связано с отменой властями штата Калифорния запрета на функционирование ряда предприятий. Ограничения были ранее введены из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая основатель Tesla Илон Маск написал на своей странице в Twitter о том, что компания может в ближайшее время перенести штаб-квартиру из города Пало-Альто в Калифорнии в другой штат.

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