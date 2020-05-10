Чита, , 06:52 — REGNUM Сотрудники ВТБ в Забайкальском крае ожидают большого количества заявок от предпринимателей на получение кредитов под 0% для выплаты зарплат своим сотрудникам.

Вместе с тем, как сообщает сегодня, 10 мая, официальный сайт региона, в этом банке выдано пока только пять таких кредитов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выплата субсидий на зарплату в размере 1 МРОТ (12 130 рублей) востребована бизнесом Забайкальского края. С 1 мая за ней обратились более 500 человек. «Зарплатные кредиты» в Забайкальском крае сегодня предоставляют — ВТБ Банк, Сбербанк России, Промсвязьбанк, ФК Открытие, МСП Банк, Россельхозбанк.

Ранее о сложностях в получении поддержки от государства заявили более 500 предпринимателей Алтайского края.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 500 алтайских предпринимателей просят о помощи