Москва, , 04:32 — REGNUM В России из-за длительного режима самоизоляции наблюдается резкий рост спроса на спортивные снаряды. Об этом говорят данные, полученные оператором фискальной информации «Платформа ОФД», передает РИА Новости.

«Средний чек покупки спорттоваров составил 4929 рублей, что на 74% выше, чем в прошлом году», — рассказали аналитики.

Уточняется, что объём продаж спортивных снарядов возрос на 133%, количество купленных товаров возросло на 34%

Аналитики сравнили актуальные данные о покупках из более чем с 900 тыс. касс по всей стране, с информацией за прошлый год.

Как сообщало 5 мая ИА REGNUM, розничные продажи одежды в РФ в период с февраля по апрель в 2020 году упали на 90%.

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