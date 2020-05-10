Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Соединенные Штаты намерены закупить сельскохозяйственной продукции на общую сумму $3 млрд у местных производителей, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«С началом следующей недели по моему распоряжению США закупят у наших фермеров и владельцев ранчо молочную, мясную, а также продукцию для производства и кухонь на сумму в 3 миллиарда долларов», — заявил он.

Пока неизвестно входит ли эта закупка в план поддержки сельского хозяйства в США, на реализацию которого планировалось выделить $19 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп назвал «ожидаемым» высокий уровень безработицы в стране, возросший в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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