Вашингтон, , 00:40 — REGNUM Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) выдало первую экстренную лицензию на применение экспресс-теста на антиген коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 9 мая сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что создание теста осуществляла компания Quidel Corporation, которая получила лицензию в FDA накануне.

«Одним из главных преимуществ теста на антиген — это скорость этого теста, который может дать результаты за минуты», — отмечают в медицинском регуляторе США.

Подчеркивается, что данный тест, помимо выявления нового коронавируса, может обнаруживать также и наличие других инфекцией, при этом его точность очень велика и он не столь чувствителен как традиционные молекулярные ПЦР-тесты.

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Однако, тестирование с помощью нового диагностирующего средства не исключает вероятности ошибки, уточнили в ведомстве.

«Имея это в виду, отрицательный результат теста на антиген должен быть подтвержден ПЦР-тестом перед принятием решения о лечении или для предотвращения возможного распространения вируса из-за ложного отрицательного результата», — добавили в управлении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее новую тестовую систему для обнаружения SARS-CoV-2, обладающую, по словам ученых, повышенной точностью, позволяющей исключить ложно-положительные результаты, создали молекулярные биологи из Калифорнийского университета (Сан-Франциско, США) и Департамента общественного здравоохранения Калифорнии.

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