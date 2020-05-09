Москва, , 22:19 — REGNUM Глава Банка России Эльвира Набиуллина допускает, что в среднесрочной перспективе регулятор может понизить ключевую ставку сразу на один процентный пункт. Об этом Набиуллина сказала на пресс-конференции.

По словам Набиуллиной, на заседании совета директоров Банка России 24 апреля рассматривался такой шаг, в будущем его рассмотрение также возможно.

Напомним, что в последний раз Банк России поднимал ключевую ставку сразу на 1 п.п. в 2015 году. Однако тогда были совершенно другие условия — на фоне обвала российской валюты ключевая ставка в конце 2014 года была задрана аж до 17%.

Сейчас же речь идет о том, что ключевая ставка может быть понижена с исторически минимального уровня в 5,5% уже до 4,5%.