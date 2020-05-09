Токио, , 18:13 — REGNUM Компания Mazda Motor запросила кредиты на общую сумму около $300 млрд иен (2,8 млрд) у крупнейших банков Японии, 9 мая сообщает агентство Reuters.

Информация стала известна агентству от источников в компании. Запрос кредитных средств связан с потерями Mazda Motor из-за эпидемии коронавируса.

Производитель автомобилей и банки, в числе которых называются Sumitomo Mitsui, Mizuho и Банк развития Японии публично не раскрывали информацию о кредитных запросах.

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