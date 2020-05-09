Найроби, 9 мая 2020, 17:26 — REGNUM Масштабное отключение электричества произошло в Кении и Уганде, 9 мая сообщает агентство Reuters.
Компания Kenya Power уже заявила, что электричество восстановлено на большей части страны. Причиной аварии стал выход из строя магистральной линии электропередач.
В отличие от Кении, электроснабжение в Уганде до сих пор не восстановлено. Восстановление ожидается в течение ближайших двух суток.
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