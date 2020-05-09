Нур-Султан, , 15:19 — REGNUM Более 4 млрд тенге ($9,5 млн) составил ущерб для сельского хозяйства Казахстана из-за наводнения, вызванного прорывом дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. Об этом 9 мая заявил глава регионального управления сельского хозяйства Нурбек Бадыраков, сообщили в пресс-службе акимата (администрации) Туркестанской области.

Наводнением повредило 7639 га посевной площади. Глава управления отметил, что по каждому виду культур будет выплачена компенсация. Кроме того, ущерб от потери скота составил 32 млн тенге ($76 тыс.), добавил Бадыраков.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Сырдарьинской области Узбекистана разрушилась плотина Сардобинского водохранилища. Наводнением повреждены несколько населенных пунктов Казахстане и Узбекистане.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Казахстана пообещал обеспечить жильем всех пострадавших от наводнения

Читайте развитие сюжета: Гуманитарную помощь получили жители Казахстана, пострадавшие от наводнения