Новосибирск, , 14:02 — REGNUM В правительстве Новосибирской области сообщили, что в регионе начались стимулирующие выплаты медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом.

«Более 260 млн рублей направлено из федерального бюджета в Новосибирскую область для обеспечения выплат стимулирующего характера медицинским работникам, — уточнили в областной администрации. — По итогам апреля стимулирующие выплаты начислены более чем 3,5 тысячам работников. Выплаты будут продолжены».

В министерстве здравоохранения региона отметили, что «средние суммы выплат за апрель на одну занятую ставку варьируются от 9,7 тысяч рублей младшему медицинскому персоналу до 58,3 тысяч рублей врачу в зависимости от фактически отработанного времени».