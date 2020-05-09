Сеул, , 13:33 — REGNUM Цены на бензин в Южной Корее продолжают падать на протяжении пятнадцати недель подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Согласно опубликованным данным, за неделю стоимость бензина в стране сократилась на 16,8 вон (~$0,014), до 1257,7 вон (~$1,03) за литр.

Отмечается, что самые высокие цены на бензин были зафиксированы в Сеуле, где один литр топлива стоит 1349 вон (~$1,11), а самые низкие — в Тэгу (1211,6 вон, ~$0,99). Стоимость дизельного топлива сократилась на 16,8 вон (~$0,014), до 1068,9 вон (~$0,88).

Эксперты отмечают, что цены на бензин продолжат падать из-за колебаний цен на нефть.