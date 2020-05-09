Москва, , 13:17 — REGNUM С 1 июля 2020 года в России начнет действовать техрегламент Таможенного союза, предусматривающий изменения требований к безопасности транспортных средств. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

В стране вступит в силу новый ГОСТ 33 670−2015 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Таким образом, под запрет на ввоз в России попадают самосвалы, спецтехника, грузовики с манипуляторами, автобусы категорий М2 и М3, а также микроавтобусы, минивэны, другие машины с количеством посадочных мест более восьми, которые имеют правое расположение руля.

При этом данные требования не коснуться легковых праворульных машин, хотя их ввоз значительно усложнится, поскольку для этого придется получать на автомобиль индивидуальный сертификат, а также свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Получить СБКТС можно будет только в испытательных лабораториях, прошедших соответствующую аккредитацию.

Напомним, общее количество праворульных автомобилей в России на 1 января 2019 года составляет 3,34 млн единиц или 7,7% от всего автопарка страны.

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