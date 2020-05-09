Джакарта, , 12:13 — REGNUM В индонезийской ассоциации пальмового масла отметили, что внутреннее потребление пальмового масла и его производных в январе-марте 2020 года достигло 4,53 млн тонн, увеличившись примерно на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, сообщает Antara.

В течение первого квартала 2020 года было зафиксировано снижение производства примерно на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 10,99 млн тонн.

Экспорт пальмового масла в январе-марте 2020 года также сократился на 16,5% до 7,64 млн тонн. Тем не менее, экспорт в марте 2020 года достиг 2,7 млн тонн, увеличившись на 7,3% по сравнению с февралем 2020 года.

Представители промышленности пальмового масла обеспокоены тем, что COVID-19 продолжает оказывать давление на цены.

Наибольший рост экспорта произошел в Бангладеш, Китай и Африку. Экспорт в страны Европейского союза, Индию и на Ближний Восток незначительно вырос, а экспорт в Пакистан и США сократился.

Как сообщало ИА REGNUM, посол ЕС при АСЕАН Игорь Дрисманс заявил, что исследования являются основным направлением сотрудничества между двумя региональными блоками.

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