Симферополь, , 11:43 — REGNUM Несколько крымских компаний приобрели для медучреждений республики аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 9 мая в министерстве здравоохранения РК.

«Собственники торгово-развлекательного центра «Меганом» и «Крымской девелоперской компании» приобрели за 16 миллионов рублей «искусственные лёгкие» — два аппарата ЭКМО для самых тяжёлых пациентов, которым после ИВЛ необходима оксигенация лёгких. Один из них уже установлен в республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко и введён в эксплуатацию», — уточнили специалисты минздрава.

Также, по словам специалистов, такой же аппарат для симферопольской городской клинической больницы №7 должно купить предприятие «Титановые Инвестиции».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки у 12 крымчан подтвердили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Всего на территории Крыма с начала пандемии подтверждено 189 положительных тестов на новую инфекцию.

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