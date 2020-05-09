Симферополь, 9 мая 2020, 11:43 — REGNUM Несколько крымских компаний приобрели для медучреждений республики аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 9 мая в министерстве здравоохранения РК.
Также, по словам специалистов, такой же аппарат для симферопольской городской клинической больницы №7 должно купить предприятие «Титановые Инвестиции».
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки у 12 крымчан подтвердили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Всего на территории Крыма с начала пандемии подтверждено 189 положительных тестов на новую инфекцию.
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