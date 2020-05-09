Куньмин, Китай, , 11:02 — REGNUM В общей сложности 6,84 млн стеблей цветов было продано через электронные аукционы на Куньминском цветочном рыке Доунань на юго-западе Китая, сообщает 9 мая агентство Синьхуа.

Рынок Доунань является крупнейшим рынком свежих цветов в Азии. Данныйпоказатель оказался на 11% выше относительно 7 мая. Данные предоставлены. Куньминским международным аукционным торговым центром цветов и Доунаньским цветочным электронным торговым центром.

Отметим, что Доунаньский рынок является барометром цветочного рынка Китая. Он расположен в городе Куньмин, столице провинции Юньнань на юго-западе Китая. Торговый объем свежих цветов за 2019 году составил 9,23 млрд стеблей.