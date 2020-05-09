Берлин, , 10:54 — REGNUM Судно-трубопрокатчик «Академик Черский» бросило якорь рядом с немецким портом Мукран, где хранятся трубы для газопровода «Северный поток — 2». Это следует из данных порталов отслеживания судов.

По дороге к Мукран «Академик Черский» прошел к юго-востоку от острова Боранхольм — по маршруту, где планируется проложить трубопровод. Ранее Датское энергетическое агентство разрешило прокладку к юго-востоку от острова.

Кроме того, в немецком порту находится также трубопрокладная баржа «Фортуна», которая может быть задействована в строительстве. Однако судно не оснащено системой динамического позиционирования, что не соответствует требованиям Дании.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая судно-трубопрокатчик «Академик Черский» вошло в зону строительства газопровода.

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