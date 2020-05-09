Пекин, , 10:45 — REGNUM По итогам апреля 2020 года компания General Motors (GM) на авторынке Китая продала 111 155 автомобилей — на 13,6% больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба совместного предприятия компаний General Motors и SAIC.

Отмечается, что в статистику общего числа продаж СП входят автомобили, собранные как для китайского рынка, так и машины, отправленные на продажу за границу.

Ещё одно СП, производящее минивэны премиального класса, — SGMW (объединяет GM, SAIC и Guangxi Automobile Group), продало в апреле 127 тыс. авто. Это на 13,5% больше прошлогоднего уровня.

Стоит отметить, что реализация продукции компании SAIC, которая является самой крупной автокомпанией Китая, увеличились за отчётный месяц на 0,5%.

Напомним, компания General Motors планирует 18 мая текущего года запустить производство на большей части своих предприятий в Северной Америке, которые были остановлены из-за эпидемии коронавируса.

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