Шанхай, Китай, , 09:47 — REGNUM Продажи одного из крупнейших китайских автопроизводителей SAIC Motor Corporation Limited сократились за первые четыре месяца года, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

Шанхайская компания продала 1,1 млн автомобилей в период с января по апрель текущего года, что на 44,9% ниже в годовом исчислении. Только за апрель было продано 417 600 автомобилей, что на 8,62% ниже в годовом исчислении.

Акции SAIC Motor Corporation Limited выросли на 0,15% и приблизились к отметке 19,65 юаней за штуку. Напомним, что ключевым фактором торможения экономики Китая стала эпидемия нового коронавируса.