Амстердам, , 09:14 — REGNUM Около половина нидерландских предприятий, не относящихся к финансовому сектору, опасается за своё будущее в том случае, если коронакризис продлиться больше полгода. Об этом 8 мая в совместном докладе пишут Центральное статистическое бюро, Торговая палата, Экономический институт строительства и Конфедерация промышленников и работодателей Нидерландов.

60% опрошенных предпринимателей опасается прекращения своего дела, если кризис продлиться больше года. 15% опасается осложнений, если кризис продлиться ещё два месяца. Ещё 31% опасаются за своё будущее, если кризис завершится не ранее, чем через 3−6 месяцев.

Особый пессимизм испытывают предприниматели в сфере общепита. Около 36% из них полагают, что продолжение кризиса в течении хотя бы двух месяцев может оказаться фатальным для их дела.