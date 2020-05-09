Киев, , 09:12 — REGNUM В апреле 2020 года на Украине произвели 59 единиц автомобилей, что на 58% меньше, чем в апреле 2019 года, сообщили 8 мая в пресс-службе ассоциации «Укравтопром».

Все автомобили были выпущены в Закарпатье компанией «Еврокар». Всего с начала 2020 года на Украине было собрано 1424 машины, что на 24% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Продажи новых легковых автомобилей на Украине в апреле 2020 года упали почти в два раза до 3,7 тыс. единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года самым продаваемым автомобилем на Украине стал кроссовер Renault Duster.

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