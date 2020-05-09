Сеул, , 08:46 — REGNUM На фоне распространения коронавирусной инфекции по миру в Южной Корее фиксируют рост экспорта наборов для диагностики SARS-CoV-2. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Таможенную службу страны.

Согласно опубликованным данным, с января по апрель 2020 года экспорт тест-систем на коронавирус составил $225,98 млн.

Известно, что в январе экспорт составил $3400, в феврале — $642 500, в марте — 24 млн, в апреле — 201,23 млн. Рост показателей объясняется быстрым распространением коронавирусной инфекции по США и Европе.

Отмечается, что 13,3% экспорта пришлось на Бразилию ($30,15 млн), 9,9% — на Италию ($22,46 млн), 9,5% — на Индию ($21,38 млн), 7,9% — на США ($17,94 млн), 6,6% — на Польшу ($14,86 млн), 4,3% — на ОАЭ ($9,76 млн).

В январе текущего года Южная Корея экспортировала диагностические наборы только в одну страну, однако в феврале их число увеличилось до 33 стран, в марте — до 81 страны, а в апреле — до 103 стран.