Киев, , 08:37 — REGNUM Украина потеряла из-за засухи 2,6% посевных площадей, выделенных под озимые культуры, сообщила пресс-служба министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

«По оценкам министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, потери посевных площадей культур (гороха, озимой пшеницы, ржи, рапса, ячменя) в целом по стране оцениваются на уровне 234 тыс. га, что составляет 2,6% всех площадей озимого клина (10,237 млн га)», — сказано в сообщении.

Больше всего пострадали посевы озимого рапса — 103 тыс. га, пшеницы — 74 тыс. га и ячменя — 53 тыс. га.

Территориально больше всего пострадала Одесская область — потеряны посевы на площади 148 тыс. га или 15% всех площадей озимых культур области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института сельского хозяйства Степи Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Семеняк заявил, что Украина может потерять до четверти урожая 2020 года.

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