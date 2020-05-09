Калуга, , 09:12 — REGNUM В Калужской области на учёте по безработице состоит более 3 тыс 440 человек. Это в полтора раза больше по сравнению с началом года и почти на треть больше, чем на это время в 2019 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию министерства труда и социальной защиты региона.

В поисках работы Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

2 290 работодателей ввели режим неполной занятости и сообщили о планируемых сокращениях. В целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции почти 17 тысяч работников 625 предприятий региона переведены на дистанционную форму работы, 79 работников 16 организаций находятся в отпуске без сохранения заработной платы, 5 842 работников 192 предприятий — в простое, 1 760 работников в 121 организации работают в режиме неполного рабочего времени.

С целью поддержки граждан, которые остались без работы, с 30 марта был увеличен максимальный размер пособия по безработице — с восьми тысяч до 12 тысяч 130 рублей. Численность граждан, уволенных начиная с 1 марта 2020 года и обратившихся в службу занятости, составляет в области 984 человека. Пособие по безработице в апреле — июне 2020 года в размере 12 130 рублей назначено 582 гражданам. Из них 326 имеют несовершеннолетних детей, и размер пособия по безработице в этот период им увеличен на 3 тыс. рублей в месяц за каждого ребёнка. Объем федеральных средств, предусмотренных на выплату пособия по безработице, для Калужской области на 2020 год составляет 157,4 млн рублей.

«Ситуация на рынке труда все время меняется. Поэтому очень важно постоянно ее мониторить и поддерживать связь с крупными, средними и малыми предприятиями, чтобы иметь прогноз той ситуации, которая будет складываться в ближайшие дни и недели. Исходя из нее, мы уже приняли и должны будем принять решения, в том числе с активизацией общественных работ, если вдруг количество безработных увеличится. Мы должны дать возможность всем, кто потерял работу, получить доход либо в виде пособия, либо в виде зарплаты по возможным общественным работам», — считает врио губернатора области Владислав Шапша.

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