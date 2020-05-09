Нью-Йорк, США, , 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры. Об этом гендиректор «Северстали» Александр Шевелев сообщил в комментарии газете The New York Times.

«Мы несем ответственность за социальную стабильность в регионах присутствия», — объяснил Шевелев.

В пресс-службе группы, в свою очередь, подтвердили, что предложение было сделано главой совета директоров и крупнейшим акционером «Северстали» Алексеем Мордашовым губернаторам Вологодской и Мурманской областей, Коми и Карелии.

Добавим, в этих субъектах работают крупнейшие предприятия «Северстали»: Череповецкий металлургический комбинат и «Северсталь-метиз» в Вологодской области, комбинат «Олкон» — в Мурманской, «Воркутауголь» — в Коми, «Карельский окатыш» — в Карелии.

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