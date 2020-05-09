Москва, , 06:18 — REGNUM Стремление заёмщика погасить кредит досрочно может привести к нехватке у него средств и вызвать связанные с этим последствия, особенно для юридических лиц, заявил 8 мая генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

«Если компания не знает, сможет ли она справиться с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса, то лучше деньги «размазать» на как можно больший срок», — цитирует агентство «Прайм» эксперта.

По его словам, даже если оговоренный договором срок выплаты кредита будет стоить процентов по нему, это позволит иметь оборотные средства, чтобы пройти кризис. Кроме того, напомнил Петропольский, существуют риски закрытия лизинговых кредитов, по которым проценты будут взиматься даже при досрочной выплате задолженности.

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