Казань, , 06:09 — REGNUM В разгар пандемии коронавируса, несмотря на отмену массовых мероприятий и режим самоизоляции, министерство труда, занятости и социальной защиты Татарии заключило контракт на предоставление питания участникам торжественного мероприятия, посвящённого празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Контракт, подешевев почти на 500 тыс. рублей, был заключен на 1,41 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В апреле 2020 года, несмотря на введение режима самоизоляции, который исключает массовые мероприятия в республике, минтруда РТ объявило и провело аукцион на питание участников торжественных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы. В техзадании уточняется, что услуга должна быть оказана до 30 июня 2020 года, но точные даты будут указаны в заявке заказчика.

Начальная цена тендера составляла 1 994 970 рублей, но контракт в итоге подешевел до 1 416 428,7 рубля. 29 апреля 2020 года на странице сайта госзакупок появилось сообщение о заключении контракта с ООО «Альт-Инвест». Данное юрлицо создано в Казани в октябре 2011 года для деятельности в области права и бухгалтерского учёта. Директор и владелец — Максим Муругов. По открытым данным, средняя численность работников в ООО — один человек. При этом компания была поставщиком в 48 государственных контрактах на сумму 87,3 млн рублей на разноплановые услуги — от предоставления питания до организации медицинского форума.

По условиям контракта с минтруда РТ, ООО должно будет предоставить питание в обеденном зале, который находится на праве пользования у исполнителя. Также в состав услуги входит предоставление оборудования для музыкального и видеосопровождения мероприятия. Планируется обед и завтрак для участников. Зал же должен вмещать не менее 40 столов и не менее 600 стульев.

Напомним, ещё в марте 2020 года постановлением правительства республики для предотвращения распространения коронавирусной инфекции были введены ограничения, в том числе запрет на проведение мероприятий с численностью участников от 20 и более человек.